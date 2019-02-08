العين (وام) استقبل الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين في مكتبه بديوان ممثل الحاكم أمس، نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

ورحب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان بسعادة السفير، وتبادل معه الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين.

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن طحنون يستقبل السفير الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.