محمد بن سعود: واجبنا توفير الخدمات اللازمة لـ"أصحاب الهمم"

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أمس، إطلاق مبادرة «حديقة الجميع» في حديقة صقر برأس الخيمة، وهي الحديقة الصديقة لأصحاب الهمم بألعابها ومرافقها المتكاملة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة على أهمية تعزيز وترسيخ مفهوم الابتكار لتحسين جودة الحياة، خاصة بالنسبة لأصحاب الهمم، وأن من واجبنا تجاههم تحقيق الدمج الشامل والمتكامل وتوفير الخدمات اللازمة لهم كما ينعم بها سواهم، آخذين بعين الاعتبار أن الاهتمام بالبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من مسيرة تنموية شاملة في دولة الإمارات.

وأثنى سموه على جهود وزارة تنمية المجتمع في هذا الخصوص، ومبادرتها في توفير حديقة للجميع صديقة لأصحاب الهمم في رأس الخيمة، ودور هذا الإنجاز المجتمعي في تمكين أصحاب الهمم معنوياً، وأثره المحفز والممتد على باقي المرافق الخدمية والعامة في الإمارة وعلى مستوى الدولة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن: «حديقة الجميع» الصديقة لأصحاب الهمم، تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم، وتؤطر عمل الوزارة في جانب تأهيل أبنائنا أصحاب الهمم، وتوفير كافة الظروف والمتطلبات الحيوية التي تمكنهم من عيش الدمج الكامل والإحساس بالتمكين بكافة حواسهم، لافتة أيضاً إلى «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً والهادف إلى توفير بنية تحتية صلبة، ومرافق عامة متكاملة وصديقة للجميع، وفي هذا الإطار يأتي إنجاز «حديقة الجميع» لأصحاب الهمم في رأس الخيمة.

وتابعت: «حديقة الجميع» تفتح أبوابها لأصحاب الهمم، وهي مزودة بمرافق وألعاب صديقة للجميع، مشيرة إلى هناك فرصة للتوسع مستقبلا وتحفيز المبتكرين خاصة في الألعاب المتخصصة لأصحاب الهمم، مؤكدة أن هناك تعاوناً مع كافة الجهات المحلية لتعميم المشروع في جميع حدائق الدولة، مع الأخذ في الاعتبار التطوير الدائم للفكرة والتوسع بها.

مجلس شباب رأس الخيمة

وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد إمارة رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة «إننا على ثقة بأن الشباب عند مستوى توقعات القيادة، وفي سباق مع الزمن لإظهار جدارتهم في مواجهة التحديات وخدمة الوطن، وسيكونون دائماً القوة الدافعة والطاقة المحركة لمسيرة التنمية المباركة وحماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز صدارة الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية».

وأكد سموه أن الشباب أثبتوا في مختلف ميادين ومجالات العمل امتلاكهم القدرات الخلاقة والإرادة الصلبة لإحداث التحولات المطلوبة، وتعزيز فرص تحقيق استراتيجيات الدولة نحو المستقبل لصناعة قصص نتباهى بها في مختلف المحافل الدولية، وعلى الصعد كافة، ونشيد في هذا السياق بالاهتمام اللامحدود، والدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للانتقال بدور الشباب من النمط الثانوي القائم على المشاركة والمساندة المحدودة إلى الدور القيادي ليكونوا صناع قرار وإنجازات وأطرافاً أساسية في استشراف المستقبل، ومصدر إلهام لأقرانهم من الشباب، ونماذج مشرفة في المثابرة والعمل والابتكار وبناء الذات».

جاء ذلك، خلال إعلان المؤسسة الاتحادية للشباب والمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة عن تشكيل مجلس رأس الخيمة للشباب، الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب في الإمارة، في خطوة لدعم جهود مجلس الإمارات للشباب في تحقيق أفضل تواصل مع شرائح الشباب كافة، ودعم طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، ثمنت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة للشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «الشباب هم أساس التنمية وبناء المجتمع، وتمكن أهمية مجالس الشباب في كونها تشكل حلقة وصل تتيح لنا التفاعل وتعزز التواصل لإثراء خبراتهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، والتعرف على تطلعاتهم وبحث السبل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم ليكونوا صناع غد أفضل وقادة المستقبل المشرق لدولتنا وأجيالنا القادمة».

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة : «تبدأ دورة جديدة لمجلس شباب رأس الخيمة بعناصر شبابية متوقدة تتطلع إلى رفع سقف الطموحات وتبنى على إنجازات المجالس السابقة، وتعزز من مسيرة العمل الشبابي.