بتوجيهات محمد بن زايد ومتابعة حمدان بن زايد.. "الهلال" ينفذ مشروع مياه مديرية القبيطة لمحاربة العطش في اليمن

لحج (وام)

نفذت هيئة الهلال الأحمر مشروع مياه مديرية القبيطة في محافظة لحج الذي يستفيد منه 25 ألف نسمة، وذلك ضمن جهودها لمحاربة العطش في اليمن، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

افتتح اللواء أحمد عبد الله التركي محافظ لحج المشروع بحضور ممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المسؤولين في المحافظة وأهالي المنطقة، وتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية وتوفير خزانات مياه بأحجام كبيرة، وتوصيل شبكة إمدادات المياه لمنازل الأهالي بطول 30 كيلو متراً.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاءت ضمن المبادرات التي تضطلع بها القيادة الرشيدة لتنمية وإعمار المحافظات اليمنية في جميع المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتابع سير العمل في جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحسين الخدمات التي يحتاجها الأشقاء في اليمن، ويوجه سموه دائماً بتبني المبادرات التي تنهض بمجالات التنمية في المحافظات التي تواجه شحاً في الخدمات الضرورية خاصة التي تتعلق بمصادر المياه باعتبارها عصب الحياة.

وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر أنجزت خلال زمن قياسي مشروع مياه القبيطة رغم العقبات التي اكتنفت مراحل التنفيذ، بسبب أن المنطقة تتكون من قرى مترامية الأطراف وموزعة على قمم الجبال بارتفاع ألف متر عن سطح البحر، ما تطلب الحفر لأعماق بعيدة للوصول إلى المياه الصالحة واستخراجها عبر مضخات وتوزيعها عبر شبكات طويلة إلى منازل السكان المتناثرة على قمم الجبال.

وقال أمين عام الهلال الأحمر إن مشروع محاربة العطش في اليمن يأتي ضمن التزام الهيئة بتعزيز الخدمات الأساسية للأشقاء في اليمن، من خلال خطة تنموية شاملة تلبي احتياجات الساحة اليمنية في المجالات كافة. مؤكداً سعي الهيئة الدائم للقيام بواجبها تجاه الأشقاء، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تضع أهلنا في اليمن في مقدمة أولوياتها في التنمية والإعمار وتوفير الحياة الكريمة.

من جهته أكد اللواء أحمد عبد الله التركي - في كلمته خلال تدشين مشروع مياه القبيطة - على حيوية المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين حياة أخوانهم في اليمن، وقال إن جهود الإمارات تصنع الفرق في عمليات التنمية والإعمار في المحافظات اليمنية التي تواجه تحديات إنسانية عديدة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية مشروع مياه مديرية القبيطة بالنسبة للسكان المحليين هناك، حيث يوفر لهم احتياجاتهم من المياه النظيفة دون عناء، والتي كانت في الماضي حلماً بالنسبة لهم، موضحاً أن المشروع من شأنه أن يخفف الكثير من المعاناة التي كانت تواجههم للحصول على المياه، والتي كانوا يقطعون من أجلها مسافات طويلة سيراً على الأقدام، مشدداً على أن المشروع من شأنه أن يساهم في صحة البيئة ومكافحة الأمراض والوبائيات التي تنتقل بسبب تلوث المياه.

وقال التركي إن مبادرات الإمارات لم تتوقف عند مديرية القبيطة، بل امتدت للمديريات الأخرى في محافظة لحج التي حظيت باهتمام الهلال الأحمر الإماراتي من خلال برامجه الإنسانية وعملياته الإغاثية ومشاريعه التنموية، معرباً عن شكر وتقدير أهالي المحافظة لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

من ناحيته استعرض علي محمد التالول أحد أعيان منطقة القبيطة - خلال افتتاح المشروع - معاناة أهالي المنطقة للحصول على المياه بسبب الجفاف الذي ضربها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن بعض الطالبات تركن مقاعد الدراسة وتفرغن لجلب المياه لأسرهن من مسافات بعيد ووعرة، مؤكداً أن المشروع سيظل بصمة خير إماراتية خالدة لدى أهالي القبيطة، ونقطة انطلاقة لتنمية المنطقة في المجالات كافة.

من جانبه قال عماد غانم مدير عام مديرية القبيطة إن أهالي المنطقة وجهوا نداء استغاثة لمساعدتهم في الحصول على المياه التي ظلت تؤرقهم لسنوات طويلة، وجاءت الاستجابة فوراً من إمارات الخير والمحبة، فكان هذا المشروع الذي تم إنجازه خلال فترة وجيزة، وعبره يودع الأهالي مرحلة المعاناة والحرمان، ويستقبلون فترة عنوانها التنمية والازدهار.

ومن جهة أخرى افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في منطقة الزهاري بالساحل الغربي لليمن بعد تأهيله وتجهيزه ورفده بالمعدات اللازمة، وذلك في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المناطق المحررة في الساحل الغربي، وقال محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن إن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز 1500 مواطن يمني، مشيراً إلى أن الهلال يعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية والخدمية ودعم وتأهيل عمليات صيد بالتوازي مع المساعدات الإنسانية والإغاثية في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم مختلف شرائح المجتمع اليمني.

وأشاد مسؤولون محليون في منطقة الزهاري بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات، معتبرين إعادة افتتاح مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في الزهاري ترجمة فعلية جديدة لبرنامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخاص بإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي.

من جانبهم أكد عدد من الصيادين أن هذا المشروع سيعمل على معالجة جذرية لمشاكلهم وستتيح لهم الفرصة مجدداً لاستئناف نشاطهم الأساسي.

إلى ذلك دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة توعية صحية تستهدف 18 ألفاً من طلاب مدارس القرى النائية ومخيمات النازحين في مديرية الخوخة ومختلف مناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن، تستمر الحملة 10 أيام وتشمل قرى ومناطق الساحل الغربي بما في ذلك مخيمات النازحين ومدارس البنين والبنات في الخوخة.

وقال محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن إن الحملة تقام تحت شعار «من أجل صحتكم نصل» وتتضمن العديد من المحاضرات التوعوية الطبية لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية الوقاية الصحية. ولفت - في هذا الصدد - إلى جملة من المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر وتشمل بناء وإعادة تأهيل مستشفيات ومراكز ووحدات صحية لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي وفي مختلف المناطق والمحافظات اليمنية المحررة. من جهتهم أشاد أطباء ومسؤولون في الخوخة بالحملة التوعوية الصحية التي أطلقها الهلال وينفذها طاقم طبي متخصص من خلال أربع عيادات وتأتي في إطار المشاريع والأنشطة التثقيفية للطلاب للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في صفوفهم وأفراد أسرهم.