أبوجا (وام) دشنت سفارة الدولة لدى أبوجا المرحلة الأولى من مشروع القوافل الطبية والحزم الغذائية لقاطني مخيمات اللاجئين في العاصمة النيجيرية وعدد من المناطق في شمال البلاد، وذلك في إطار عام التسامح.

شملت فعاليات التدشين تقديم الدعم الفني والطبي من أدوية واستشارات طبية بجانب المساعدات الغذائية للأرامل والأيتام، وذلك بحضور خليفة راشد المحرزي القائم بالأعمال في سفارة الدولة الذي أوضح أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرات السفارة في عام التسامح، والتي تهدف إلى إغاثة اللاجئين عبر تزويدهم بالحزم الغذائية والمواد الطبية اللازمة.

يشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 6 آلاف لاجئ في نيجيريا نزحوا من مناطق سكنهم بسبب عدم الاستقرار الأمني والاضطرابات والعمليات الإرهابية في شمال نيجيريا.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدشن مبادرة القوافل الطبية للاجئين في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.