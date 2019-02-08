محمد بن زايد يزور سلطان راشد الظاهري في مدينة العين

العين (وام) زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، سلطان راشد الظاهري في منزله بمنطقة المسعودي في مدينة العين.

ورحب الظاهري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وأفراد أسرته وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، مثمنين هذه اللفتة من سموه التي تجسد خصوصية العلاقة بين قيادة دولة الإمارات وشعبها ونهج التواصل الأصيل الذي يتحلى به المجتمع الإماراتي.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الظاهري وأفراد أسرته الأحاديث الودية حول القيم والموروث الاجتماعي الأصيل لأهل المنطقة مستذكرين دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين وجهودهم المخلصة في بناء نهضة هذا الوطن وازدهاره أمناً واستقراراً ورخاء.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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