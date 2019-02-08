دبي (وام) شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قبيلة الكتبي أفراحهم.

فقد حضر سموهم وإلى جانبهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة تخطيط المدن في عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه غدير بن سعيد بن غدير الكتبي وعبدالله بن سلطان الكتبي بمناسبة زفاف نجليهما رشيد غدير سعيد الكتبي إلى كريمة عبدالله بن سلطان الكتبي ومحمد عبدالله بن سلطان الكتبي إلى كريمة المرحوم محمد بن سعيد بن غدير الكتبي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي العين عدد من الشيوخ ووجهاء وأبناء القبائل وأقرباء العريسين. وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيوخ لقبيلة الكتبي أفراحهم وتمنوا للعريسين حياة أسرية مستقرة وسعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد وحميد النعيمي يحضران أفراح الكتبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.