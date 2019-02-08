الامارات | عجمان تسجّل 3 حرائق منزلية الأسبوع الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تسجّل 3 حرائق منزلية الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحرائق لم تُسفر عن أية إصابات بشرية. من المصدر

أفاد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، بأن فرق إطفاء تمكنت من إخماد حريق شب في ثلاثة منازل سكنية خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أهمية تطبيق اشتراطات السلامة في المنازل، وسرعة الاشتراك في نظام «حصنتك» للمنازل السكنية بهدف الوقاية من الحريق، والتنبيه المباشر، وضمان سرعة الاستجابة في حوادث المنازل.

وأوضح أن فرق الإطفاء أخمدت حريقاً شب بمنزل في منطقة الرميلة، وأسفر الحادث عن احتراق المخزن بالكامل في الدور الأول، وفي حادث آخر سيطرت الفرق على حريق شب في غرفة نوم بمنزل في منطقة الروضة، وأسفر عن احتراقها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، كما سيطرت الفرق على حريق شب في غرفة نوم بمنزل بمنطقة الرقايب أسفر عن احتراقها بالكامل دون تسجيل أية إصابات بشرية. وأضاف الشامسي أن فرقة الإطفاء تعاملت مع حوادث حريق المنازل بحرفية عالية، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وعملت على منع امتدادها إلى بقية غرف المنازل، وتم شفط الدخان الناتج عن الحريق.

وناشد جميع الأسر ضرورة مراعاة اتخاذ احتياطات السلامة في المنازل، خصوصاً في المخازن والمطابخ، حيث يجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، وتوفير طفايات الحريق والتدرب على استخدامها وعدم التدخين داخل غرف النوم، واتباع إرشادات الأمن والسلامة، والتأكد الدائم من صلاحية الأجهزة الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، وتزويد المنازل بكواشف الدخان وطفايات الحريق، وسرعة إبلاغ الدفاع المدني عند نشوب الحرائق بأسرع وقت ممكن على هاتف الطوارئ 997.