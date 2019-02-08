الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص» تحذّر مدارس من تقاضي رسوم العام المقبل مقدّماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص» تحذّر مدارس من تقاضي رسوم العام المقبل مقدّماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الشارقة للتعليم الخاص» شدّدت على التزام المدارس باللوائح والقوانين المعمول بها. أرشيفية

حذّرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المدارس الخاصة في إمارة الشارقة من تقاضي القسط الأول من رسوم الدراسة للعام الدراسي المقبل (2019/‏‏2020) من أولياء أمور الطلبة عند حجز مقاعد لهم، مشددة على الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الجانب.

وطالبت الهيئة في تعميم وزعته على الإدارات المدرسية، أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بالالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999، بحيث يجوز للمدرسة استيفاء رسم قبول أو تسجيل فقط، بداية العام الدراسي بحد أقصى 500 درهم، على أن يُخصم هذا المبلغ من الرسوم لاحقاً، ولا يجوز تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها، كما لا يجوز تحصيل رسوم مدرسية لأي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت ملاحظات عدة من أولياء أمور الطلبة حول تحصيل بعض المدارس رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل عند حجز مقاعد للطلبة حالياً.

وأبلغ هاشم عمر، وعيد عوض، وآمنة سيف، أولياء أمور طلبة، «الإمارات اليوم»، بأن مدارس أبنائهم تطالبهم بدفع القسط الأول من رسوم الدراسة للعام الدراسي المقبل، عند دفع رسم حجز المقعد، والذي يراوح بين 500 درهم و1000 درهم في بعض المدارس، مؤكدين أن دفع القسط الأول من الرسوم حالياً غير منطقي، إذ ربّما لم يكمل الطالب دراسته بهذه المدرسة أو تلك، لأي سبب، لذلك يكون ولي أمر الطالب دفع رسوماً لم يأخذ مقابلها خدمة تعليمية لابنه، إضافة إلى أن بعض المدارس تخصم نسبة من الرسوم عند استردادها.