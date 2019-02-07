هزاع بن زايد: إعلان محمد بن راشد شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح يرسخ حرص الإمارات على جمع الناس على الخير والمودة

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح يرسخ حرص الإمارات على جمع الناس على الخير والمودة والتآخي".

وأضاف سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تلك "قيمة إماراتية أصيلة رأيناها بأبهى صورها في لقاء الأخوة الإنسانية وما نتج عنه من مبادرات تاريخية خلاقة".

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