كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سينمو سوق المنازل بأسعار معقولة في دبي هذا العام؟

سيتم تسليم 28،500 وحدة سكنية (مقابل 56000 وحدة معلنة) في دبي هذا العام، وفقاً لأبحاث أجرتها شركة الاستشارات العقارية “كور”.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الشقق إلى حوالي 81 في المائة، في حين أن 19 في المائة منها عبارة عن فلل. ويتوقع أن تكون معظم عمليات التسليم في قطاع متوسط ​​التكلفة في المناطق الخارجية، حيث تستحوذ دبي لاند ودائرة قرية جميرا ومثلث قريا جميرا على ثلث عمليات التسليم.

وسيكون أداء قطاع العقارات في العامين القادمين حاسماً في مسار النمو في دبي، وفقاً لما قاله إدوارد ماكورا، الشريك في كور.

ويحدث هذا بشكل خاص بعد أن تم تسليم حوالي 21،700 وحدة في العام الماضي ، وهو أعلى عدد منذ عام 2011، بحسب غلف نيوز.

ويقول ماكورا “على الرغم من تباطؤ وتيرة تراجع الأسعار نسبيًا، إلا أننا نتوقع تباطؤًا في المبيعات واسترداد أسعار الإيجارات نظرًا لأن المخزون الحالي والإمدادات المستقبلية على مدى العامين المقبلين من المتوقع أن تفوق الطلب المطرد”.

وشمل عمليات التسليم البارزة في عام 2018 عمليات تسليم المشاريع المتعددة في مشروع Damac Hills Master Development و Hayat Townhouses و Bluewaters Residences و Oia Residences في Motor City.

ولاحظ مركز CBRE أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في العرض السكني المقرر قبل معرض إكسبو 2020، مستفيدًا من البنية التحتية المعززة.

وقال سليم رفيق كرازز ، الرئيس التنفيذي لشركة Aeon & Trisl Real Estate، إنه على الرغم من تهدئة ظروف السوق، فإن العائد على الاستثمارات ظل ثابتًا بنسبة 7-8 في المائة.