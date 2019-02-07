ولي عهد الشارقة يفتتح المعرض الوطني للتوظيف بمشاركة 50 جهة

أحمد مرسي (الشارقة)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة الـ 21 من المعرض الوطني للتوظيف 2019 الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة، ويركز على ثلاثة محاور رئيسة هي «التطوير المهني» و«التدريب» و«وظائف المستقبل»، حيث شهد إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات من الباحثين عن العمل.

وبعد الافتتاح الرسمي للحدث، قام سموهما بجولة تفقدية في مختلف أجنحة المعرض، التقيا فيها عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة، واطلعا منهم على مجالات التوظيف، وفرص العمل وبرامج التدريب التي توفرها المؤسسات المشاركة للمواطنين وللخريجين والخريجات الإماراتيين.

واستمع سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، خلال الجولة إلى شرح واف من المسؤولين المرافقين عن التطورات التي شهدتها هذه الدورة من المعرض التي تُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ودائرة الموارد البشرية وتُركّز على 3 محاور رئيسة هي: التطوير المهني، والتدريب، ووظائف المستقبل.

كما تعرّف سموّهما من مسؤولي أجنحة المعرض على ما توفّره مؤسساتهم من فرص متنوعة لتعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، وإلى شرح عن أبرز ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين.

ويهدف المعرض الذي يعتبر منصة سنوية تلتقي فيها المؤسسات الحكومية والخاصة مع الشباب الخريجين والخريجات الباحثين عن عمل، إلى فتح المجالات المتعددة للعمل في القطاعين المصرفي والمالي في مختلف المؤسسات، بما يحقق طموحات الخريجين والخريجات، ويدعم من فرص توسعة نطاق توظيف الكوادر الوطنية ودعمها.

وعقب الافتتاح الرسمي للمعرض، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حفل «جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي» للعام 2018م حيث تفضل سموه بتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المُتميّزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين، وحققت أعلى نسبة على هذا الصعيد، إلى جانب تمكين الموارد البشرية، وتعزيز استثمار طاقاتها في سوق العمل.

وكرم سموه الشريك الاستراتيجي، وهو المعرض الوطني للتوظيف وتسلم التكريم سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة، كما كرم المصارف التي حققت أعلى نسبة توطين، وجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين.

وقام سموه بتسليم الفائزين جوائز لجنة تنمية الموارد البشرية: الفئة الأولى وفاز بها: بنك دبي الإسلامي وتسلمها عبيد الشامسي، رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وبنك الاتحاد الوطني وتسلمتها صبيحة الظفري نائب الرئيس ومدير منطقة العين للبنك، وبنك رأس الخيمة الوطني، وتسلمها أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، فيما فاز بجائزة الفئة الثانية، البنك العربي المتحد، وتسلمها محمد النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة.

وفاز بجائزة الفئة الثالثة، مصرف الإمارات الإسلامي، وتسلمها صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي للمصرف، كما فاز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي: محمد الأميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وتسلمت الجائزة إنابة عنه فيروزة المرزوقي رئيس الموارد البشرية بالمصرف، بينما فازت بجائزة المرأة المتميزة السنوية كل من: عزيزة علي عبد الله مدير إقليمي من مصرف الشارقة الإسلامي، وجميلة أحمد الكعبي مدير الأفرع من بنك الاتحاد الوطني.

حضر مراسم افتتاح المعرض، وتوزيع الجوائز إلى جانب سموهما، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.