جواهر القاسمي: مصر حاضرة في ذاكرة كل مواطن عربي

الشارقة (الاتحاد)

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن مصر دوماً حاضرة بثقافتها وتجربتها الحضارية والتنموية العريقة في ذاكرة كل مواطن عربي، وأشارت سموها إلى التأثير الإيجابي الكبير للتجربة المصرية -التي دخلت كل بيت ومؤسسة في الوطن العربي- على مسيرة الشعوب العربية ومشاريعها التنموية والفكرية.

وقالت الشيخة جواهر القاسمي: «لطالما كان لجمهورية مصر العربية الدور الريادي في المجالات التنموية والفكرية والثقافية والفنية، ولقد نشأنا على ذلك حتى قبل أن نزور مصر ونراها، واليوم بفضل القيادة الرشيدة لجمهورية مصر نرى آفاقاً جديدة ومبشرة لهذه الريادة، ويمثل هذا الملتقى محطة جديدة في مسيرة التعاون بين مؤسسات إمارة الشارقة من ناحية، ومؤسسات المجتمع المصري من ناحية ثانية، كما يترجم توجهنا في إمارة الشارقة نحو تعزيز دور المؤسسات في رفع مستوى التنسيق بين المجتمعات العربية ودعم مسيرة التنمية عبر رعاية وتطوير مواهب وقدرات الفئات الاجتماعية كافة».

جاء ذلك، خلال ملتقى نظّمته مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان «الشارقة ترحب بكم»، بمشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان الإماراتية، ومؤسسة القلب الكبير، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، وأكثر من 70 مسؤولة وسيدة أعمال من جمهورية مصر العربية.