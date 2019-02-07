حاكم الشارقة يفتتح معهد التدريب والتكنولوجيا في القاهرة

القاهرة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الكلمة الصادقة والهادفة تعزز من مصداقية الصحافة، وعلى كل صاحب قلم أن يحرص على تدوين الكلمة الطيبة، ويبتعد عن كل كلمة منفرة، وأن يحرص كذلك على كتابة الكلمة التي تحث على التعاون والترابط، ويبتعد عن كل كلمة يمكن لها أن تحدث شقاً في الصف، وأوضح سموه أن الصحافة كلمة، والكلمة أمانة.

جاء ذلك، في كلمة لسموه ألقاها أمام حضور حفل افتتاح معهد التدريب والتكنولوجيا الذي أقيم بمكرمة سخية من سموه ضمن مبنى نقابة الصحفيين الواقع في القاهرة، وبتكلفة مالية قدرت بـ 50 مليون جنيه مصري.

وأضاف سموه راوياً قصة بداية عمله الصحفي التي كان قد ذكرها في كتابه «سرد الذات» حينما كان عضواً في فريق كرة القدم التابع للمحطة الجوية في الشارقة إبان الاحتلال البريطاني، وكيف أنه التقى الكاتب الصحفي جميل عارف من مجلة «آخر ساعة» المصرية في خمسينيات القرن المنصرم، وكان يود هذا الصحفي الولوج للقاعدة العسكرية البريطانية ومعرفة ما تحويه من تفاصيل، ولكون سموه عضواً في فريق كرة قدم المحطة كان بإمكانه تسهيل مهمة ولوج الصحفي إلى القاعدة العسكرية، وتطوع صاحب السمو حاكم الشارقة بالتقاط مجموعة من الصور للقاعدة العسكرية، وإرسالها لمصر فيما بعد. كما ساهم في تقديم معلومات جلية حول القاعدة استطاع من خلالها الصحفي جميل عارف إعداد تحقيق شامل عن الوجود البريطاني في المنطقة نشر في العدد 1196 من مجلة «آخر ساعة»، والذي صدر في 25 سبتمبر 1957، وكان قد ذكر جميل عارف في تحقيقه عبارة (المرافق لنا)، وهي إشارة لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي مكنه من دخول القاعدة العسكرية البريطانية في ذلك الوقت. وغادر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وعبر استراحة رئاسة الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزار عدداً من المؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية والنقابات المهنية. كما أجرى سموه خلال فترة إقامته في القاهرة عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان في وداع سموه كل من جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وممثلين عن رئاسة الجمهورية.