رئيس الدولة يمنح السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى

أبوظبي (وام) منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المونسينيور يُؤنَّس جيد السـكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى تقديراً لجهده في إنجاح مبادرات السلام ونشر ثقافة التعايش السلمي بين أتباع الأديان.

وسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوسام للسكرتير الشخصي للبابا فرنسيس خلال زيارته للدولة ضمن وفد قداسة البابا فرنسيس.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دور المونسينيور يؤنس في تعزيز ثقافة وقيم الأخوة الإنسانية والتآلف والتعايش بين الشعوب.. مؤكداً أهمية إبراز دور رجال السلام والتسامح والتآخي وتكريم جهودهم في هذا المجال.

من جانبه، أعرب المونسينيور عن سعادته بهذا الوسام مثمناً دور دولة الإمارات في نشر القيم الإنسانية التي تؤكد عليها الديانات المختلفة في نشر الخير والتعاون ومساعدة الآخرين وتقبلهم.

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