راشد المعلا: شبابنا بناة الحاضر وصناع المستقبل

أم القيوين (الاتحاد)

قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين: «إن شبابنا هم بناة الحاضر وصناع المستقبل، حيث بقدراتهم تتواصل مسيرة التفوق والتميز والإنجازات، وبأفكارهم نتغلب على التحديات لتستمر النجاحات».

وأضاف سموه: «طاقات الشباب وإبداعاتهم هي الضمانة الرئيسة لدفع عجلة التقدم والرقي بالمجتمع، ومشاركتهم الفعّالة هي السبيل التي تتحقق من خلاله طموحات قيادتنا الرشيدة، وآمالنا في أن تكون دولتنا في المرتبة الأولى عالمياً في جميع المجالات».

وأشار سموه: «ندرك تماماً بأن شباب الوطن هم القوة التي نحافظ بها على منجزات دولتنا، ونعمل على تذليل جميع العقبات التي تحول من دون مشاركتهم في مسيرة التنمية، وتحفزهم على التوظيف الأمثل لإبداعاتهم في خدمة المجتمع والنهوض به، حيث نعول على مجلس أم القيوين للشباب لوضع الأطر والمقترحات والاستراتيجيات التي تمكن الشباب من أن يكونوا مساهمين في مسيرة التقدم وصناعة المستقبل».

جاء ذلك بمناسبة إعلان المؤسسة الاتحادية للشباب والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين عن تشكيل الدورة الثالثة لمجلس أم القيوين للشباب، والمكوّن من خمسة أعضاء، وقع عليهم الاختيار بناءً على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «يأتي تشكيل مجالس الشباب ضمن حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على رعاية الشباب والاستثمار فيهم، وتنمية معارفهم وخبراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، كما تعكس أيضاً نهج حكومة الإمارات التي تسعى من خلاله إلى توظيف خبرات والاستفادة من مهارات شريحة واسعة من الشباب في تحقيق الرؤى الوطنية الرامية، لتعزيز المكانة الرائدة للدولة، وضمان تقدمها لتكون الأفضل عالمياً».

ويضم مجلس أم القيوين للشباب الجديد في عضويته كلا من: منى إسماعيل خلف إسماعيل، خلود سعيد خليفة آل علي، مريم راشد الحمر آل علي، ومريم كافور عبيد كافور آل علي وفاطمة راشد سعيد الغاوي.