طلاب «هارفارد» يطلعون على مسيرة التوازن بين الجنسين بالدولة

دبي (الاتحاد) اطلع وفد طلابي من جامعة هارفارد الأميركية على المسيرة الناجحة للمرأة الإماراتية، وما حققته من نجاحات في مختلف المجالات، نتيجة للدعم الذي وفرته لها القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وما تميزت به المرأة من كفاءة عالية وإرادة قوية للمساهمة الفاعلة والمؤثرة في جهود البناء والتنمية، وتعزيز المكانة العالمية للإمارات.

كما تعرف الوفد على مجالات عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ودوره في ترسيخ مسيرة دعم المرأة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وذلك خلال لقائه شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

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