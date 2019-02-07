الأب فادي ضو: الأديان براء من الحروب والصراعات

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الأب فادي ضو، رئيس مؤسّسة أديان ومقرها لبنان، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات تُذكّر بحدث جرى قبل 800 عام. ففي خضمّ الحروب الصليبيّة والصراع على الأراضي والسلطة والنفوذ، مع ما يُرافق ذلك من عنف وقتل ودمار، زار القديس فرنسيس الأسيزي السلطان الملك الكامل الأيوبي، في مدينة دمياط بمصر. وقال: إن هذا اللقاء جاء تأكيداً على أن الأديان براء من الحروب والصراعات، ويجب أن تبقى دوماً رسالة للأخوّة والسلام. وأعرب عن أسفه أنه، وبعد مرور 800 عام لا يزال بعض المتطرّفين من هنا أو هناك يستعملون اسم الدين لقهر الآخرين واضطهادهم. والعديد من مجتمعات الشرق الأوسط عانت مؤخّراً ولا تزال هذا العنف الأعمى والمريض، مؤكداً أن المبادرة الإماراتية باحتضان مؤتمر الأخوة الإنسانية تُعلن بأن الكلمة الأخيرة سوف تبقى لأهل المحبة والسلام، عملاً بالحديث النبوي: «أفشوا السلام بينكم»، وبدعوة السيد المسيح: «طوبى لفاعلي السلام..».

وأشار الأب فادي ضو إلى تميّز قداسة البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، بتبنّيه لقيمة «الرحمة» ودعا لاعتبار العام 2016 عاماً عالمياً للرحمة، وأراد البابا بذلك التأكيد على أنّ الأديان تلتقي في القيم، خاصة في قيمة الرحمة التي يتميّز الدين الإسلامي بالتركيز عليها، انطلاقاً من أن الله تعالى هو «الرحمن الرحيم». وفي هذا السياق، قال الأب ضو، إن مؤسّسة أديان قدّمت له رمز التضامن الروحي بين الأديان، والذي حمل شعار الرحمة مكتوباً باللغة العربية الجميلة. وقال البابا فرنسيس عندئذ: «لا ينبغي الاحتفال بمفهوم الرحمة بالكلام وحسب، بل بالأعمال التي تعبّر عن نمط حياة رحيم، مكوّن من الحب المجرّد، والخدمة الأخوية، والمشاركة الصادقة». وقال هذا ما تسعى الكنيسة لأن تعيشه عبر رسالتها في تعزيز الوحدة والمحبة بين البشر. مضيفاً أن هذه أيضاً دعوة كل الأديان، خاصة في عالمنا الراهن، لكي تكون رسالات سلام وشراكة، ولكي تُعلن الأديان معاً، على عكس هؤلاء الذين ينشرون الصراعات والانقسامات والتعصّب، أنّ اليوم هو زمن «الأخوّة». وقال الأب فادي ضو: «ما أجمل أن تتلاقى الحضارات والشعوب والأديان، تحت شعار (الأخوّة). فها هي مبادرة دولة الإمارات في 2019، تتضامن مع دعوة البابا في 2016 لكي تُصبح (الأخوّة) بين البشر على مختلف انتماءاتهم الدينية والإثنية والسياسية هدفهم السامي المشترك». وقال إنّ مبادرة دولة الإمارات، بدعوة قداسة البابا فرنسيس لزيارتها والمشاركة في هذا المؤتمر، وللقاء المسيحيين والاحتفال معهم بإيمانهم المسيحي على أرضها، هو خير جواب على كل دعاة التمييز والتطرّف والإرهاب باسم الدين.

وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، وزيارة البابا فرنسيس تؤكّد المصداقية في هذا الموقف، وليس ذلك فحسب، بل إنّ عنوان المؤتمر يشير إلى أن التسامح، بما يعني قبول الآخر المختلف واحترامه، هو خطوة أولى يجب أن تقود إلى أبعد منها، أي إلى تعزيز الأخوّة الصادقة بين البشر، والتضامن فيما بينهم.