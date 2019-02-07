جامعة الإمارات تطلق تطبيقاً إلكترونياً باستخدام «البلوك تشين» للطلبة

جمعة النعيمي (العين)

دشنت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس تطبيق UAEU Passport، باستخدام «تقنية البلوك تشين»، كأول مؤسسة تعليمية على مستوى العالم تعمل على هذا النطاق الواسع من التقنية، بهدف تسهيل خدمات جميع الطلبة والخريجين، حيث أعلنت الجامعة خلال المؤتمر الصحفي أمس عن إطلاق هذا التطبيق، والذي يُعنى بالسجلات الأكاديمية الرقمية والشهادات وخدمات أخرى لجميع الطلبة المسجلين والخريجين في الجامعة.

وأكد الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة، أهمية إطلاق هذا التطبيق المهم، والذي يأتي إطلاقه تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار وفعاليات أسبوع الابتكار في الجامعة، وقال: «إن الجامعة رائدة في هذه المبادرة الأكثر شمولية من نوعها في العالم، والتي تأتي متماشية مع توجهات القيادة الرشيدة، وفق خطتها الاستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والمبني على الابتكار لمختلف القطاعات الحيوية المهمة التي حددتها لعام 2030».

من جانبها، قالت عفراء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالجامعة: «تطبيق UAEU Passport يعتبر نتيجة التطور المستمر في هذا المجال، ويستطيع الطالب من خلاله تحميل التطبيق على الهاتف المتحرك، ويتعامل معه بكل يسر ومرونة، إضافة إلى أن هذه التقنية تساعد كثيراً في تخفيف العبء، وتقلل النفقات والمصاريف».

كما تم ربط تطبيق UAEU Passport وربطه مع النظام الإلكتروني بالجامعة ليساعد جميع الطلبة المسجلين والخريجين في الجامعة من إدارة السجلات الأكاديمية وأوراقهم الثبوتية، ومشاركتها رقمياً وبطرق مرنة مع الاحتفاظ بالخصوصية والسرية الكاملة، إضافة إلى أن التطبيق يساعد في اختصار الجهد والوقت، لكونه يتيح مشاركة البيانات المعتمدة، مثل السجلات الدراسية والشهادات العلمية، وشهادة لمن يهمه الأمر، ومصادقات التخرج، متى ما أراد الطالب ذلك.