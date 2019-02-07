القبيسي تبحث العلاقات الثنائية مع سكرتير الدولة في كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي معالي غولشارا عبد يخاليقوفا سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان في مقر المجلس بأبوظبي والوفد المرافق لها الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان في جميع القطاعات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حسن الجوار والشرعية الدولية.

وفي بداية اللقاء، رحبت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بمعالي السيدة سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق لمعاليها، وأكدت معاليها «نرحب بكم في بداية عام التسامح، وأيضاً زيارتكم تأتي في ظل مناسبة تاريخية، وهي الزيارة المشتركة لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتزامنت أيضاً مع المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي جمع مختلف الديانات والعقائد والطوائف على أرض الإمارات في (عام التسامح)».

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي: إن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على بذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، ومد جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخير على بلدنا وهذه البلدان، مؤكدة أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية ومتينة مع جمهورية كازاخستان، وهي تتطور من خلال المبادرات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وثمنت معالي الدكتورة القبيسي الجهود التي تقوم بها كازاخستان لتبني الحوار وتعزيز ثقافة قبول الآخر، مؤكدة أهمية المؤتمر الذي تستضيفه كازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.

من جهتها، أكدت معالي سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان عمق العلاقات القائمة بين البلدين والتي تحظى بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة نور سلطان نازارييف رئيس جمهورية كازاخستان، معربة عن شكر وتقدير بلادها لدولة الإمارات على الدعم والتعاون القائم، خاصة في تنفيذ عدد من المشاريع التي من أبرزها المشروع الإماراتي العقاري الضخم «أبوظبي بلازا» في قلب العاصمة الكازاخية أستانا والذي سيكون من أجمل المعالم في العاصمة أستانا، والذي يعد معلماً جديداً وشاهداً على ما يربط البلدين من علاقات متينة، وأيضاً مدرسة الشيخ خليفة بن زايد، وأيضاً مسجد الشيخ خليفة بن زايد في جمهورية كازاخستان.

كما ثمنت معاليها رفع دولة الإمارات نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50 في المائة، اعتباراً من الانتخابات المقبلة، مشيدة بالتطور وبالدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية.