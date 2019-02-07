الأمواج والرياح الشديدة توُقف الصيد في خور رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

توقفت حركة الصيد في رأس الخيمة أمس، نتيجة ارتفاع موج البحر والريح الشديدة التي تسببت في جنوح قارب صيد مهجور داخل الخور.

وأوضح خليفة المهيري، رئيس جمعية الصيادين أن حركة الصيد توقفت بسبب الرياح الشديدة، وعدم استقرار حالة الطقس، وارتفاع الأمواج داخل البحر، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك ارتفعت بحوالي 20% مقارنة بالأيام الماضية.

وأكد المهيري، أن كميات الصيد الوفيرة خلال الفترة الماضية ساهمت في إيجاد بعض الأنواع من الأسماك خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تعتبر ذروة موسم الصيد بالنسبة لمعظم أنواع الأسماك، خاصة الأسماك المهاجرة التي تبدأ في الهجرة بعيداً عن الشواطئ أواخر شهر مايو مع اشتداد الحرارة، حيث تلجأ هذه الأسماك لأعماق البحر قبل أن تعود للشواطئ من جديد بعد انتهاء فصل الصيف.

وحول جنوح أحد قوارب الصيد في خور رأس الخيمة، أوضح حميد الزعابي نائب رئيس الجمعية، أن هذا القارب من القوارب المهجورة، وتسببت الرياح في قطع الحبل وانفلاته من المرسى الخاص به، ما دفعه لمجرى الخور، لافتاً إلى أن الجمعية أبلغت الجهات المسؤولة، والتي ستقوم بسحبه من الخور، تجنباً لاصطدامه بأي قوارب للنزهة في هذه المنطقة.

ونفى الزعابي أن تكون ظاهرة المد الأحمر وراء تغير لون البحر خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن التغير بسيط وناتج عن حركة الأمواج العالية في البحر، حيث يختفي هذا التغير مع استقرار الحالة الجوية وهدوء الأمواج.

إلى ذلك، حذرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة الأهالي والمقيمين من نزول البحر في مثل هذه الأجواء لتجنب حركة الأمواج المرتفعة، خاصة بالقرب من الشواطئ، وأكدت الهيئة عدم رصد أي بقع للمد الأحمر بالبحر خلال اليومين الماضيين. إلى ذلك، حذرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة الأهالي والمقيمين من نزول البحر في مثل هذه الأجواء لتجنب حركة الأمواج المرتفعة، خاصة بالقرب من الشواطئ، وأكدت الهيئة عدم رصد أي بقع للمد الأحمر بالبحر خلال اليومين الماضيين.