توقف 1450 صياداً عن الصيد في الفجيرة و«الشرقية»

السيد حسن (الفجيرة)

توقف أكثر من 1450 صياداً في موانئ الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن عن الصيد منذ أكثر من أربعة أيام متتالية، وذلك بسبب الأحوال الجوية وإضرابات البحر التي قد تتسبب في وقع أخطار محدقة بالصيادين قد تودي بحياتهم .

وكانت إدارة حرس السواحل قد عممت على جمعيات الصيادين في الرغيلات وكلباء وخورفكان ودبا، بعدم النزول إلى البحر وممارسة مهنة الصيد منذ أربعة أيام ماضية، وجاء في البيان أن الأحوال الجوية التي تشهدها الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية الواقعة على بحر عمان، قد تلحق الضرر بالصيادين وقواربهم، ونصح حرس السواحل بعدم الخروج نهائياً خلال تلك الفترة لحين صدور تعميم آخر يصرح بالخروج.

وأكد محمود الشرع رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، التزام جميع الصيادين في الفجيرة، خاصة في ميناء الرغيلات بتعميم حرس السواحل وعددهم 300 صياد، لافتاً إلى عدم وجود أي مخالفة من قبل الصيادين خلال الأيام الماضية، وأن البحارة الآسيويين متواجدون في سكن العمال الخاص بهم.

وذكر الشرع أن تعطل حركة الصيد في ميناء الرغيلات لا تقع إلا بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما يواصل الصيادون صيدهم المعتاد في الأوقات العادية، وأشار إلى ارتفاع درجة الوعي لدى الصيادين بشكل كبير جداً، وقد حفظ الصيادون القوانين التي تحكم مهنتهم، وعلموا مع الخبر ما يمكن أن يفعله البحر بهم في حال ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.

من جانبه، قال إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء، توقف أكثر من 400 صياد في ميناءي كلباء وخور كلباء عن العمل، منذ صدور تعميم حرس السواحل قبل أيام، وفي مثل تلك الأحوال الجوية السيئة لا يخرج الصيادون إلا بعد التأكد من موافقة حرس السواحل، لافتاً إلى أن الصيادين يتفهمون مثل هذه القرارات ، ولم تقع مخالفة واحدة منذ عدة سنوات من قبل الصيادين، وأصبح هناك تفهم كبير من قبل الصيادين للقوانين على اختلاف أنواعها سواء في الصيد أو الخروج للصيد من عدمه.

وأكد صلاح يوسف الريسي رئيس جمعية خورفكان لصيادي الأسماك، عدم خروج الصيادين في الخور للصيد منذ أكثر من أربعة أيام متتالية، وذلك بفعل الرياح وإضرابات البحر، وعلى الرغم من توقف الأمطار الغزيرة إلا أن حالة البحر غير مستقرة، مشيراً إلى أن الصيادين ملتزمون كل الالتزام بتعاميم حرس السواحل، ولم تسجل قبل أربعة أيام أي مخالفة من الصيادين نهائياً، وقال : كان في الماضي البعيد تقع مخالفات، ولكن منذ سنوات تغيرت الأمور واصبح هناك تعاون كبير بين الصيادين وحرس السواحل في هذا الشأن .

وتسجل الإحصاءات الخاصة بجمعيات الصيادين في المنطقة، وجود ما يزيد على 1450 صياداً مسجلين في 7 جمعيات صيادين بالفجيرة و»الشرقية» منها جمعية الرغيلات 300 صياد، وجمعية دبا الفجيرة والبدية وشرم ومربح 400 صياد، بينما تسجل جمعية كلباء 300 صياد وخورفكان 300 صياد ودبا الحصن 150 صياداً.