صور.. ولي عهد الشارقة يفتتح المعرض الوطني للتوظيف 2019

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة الـ 21 من المعرض الوطني للتوظيف 2019 الذي ينظمه مركز "إكسبو الشارقة"، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

وبعد قص الشريط التقليدي، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للحدث، قام سموهما بجولة تفقدية في مختلف أجنحة المعرض، التقيا فيها بعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، واطلعا منهم على مجالات التوظيف وفرص العمل وبرامج التدريب التي توفرها المؤسسات المشاركة للمواطنين وللخريجين والخريجات الإماراتيين.

واستمع سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي خلال الجولة، إلى شرح واف من المسؤولين المرافقين عن التطورات التي شهدتها هذه الدورة من المعرض التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ودائرة الموارد البشرية وتركز على 3 محاور رئيسية هي: التطوير المهني، والتدريب، ووظائف المستقبل.

كما تعرف سموهما من مسؤولي أجنحة المعرض على ما توفره مؤسساتهم من فرص متنوعة لتعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، وإلى شرح عن أبرز ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين.

ويهدف المعرض، الذي يعتبر منصة سنوية تلتقي فيها المؤسسات الحكومية والخاصة مع الشباب الخريجين والخريجات الباحثين عن عمل، إلى فتح المجالات المتعددة للعمل في القطاعين المصرفي والمالي في مختلف المؤسسات، بما يحقق طموحات الخريجين والخريجات، ويدعم من فرص توسعة نطاق توظيف الكوادر الوطنية ودعمها، إضافة إلى توفير مساحة تفاعلية بين الخريجين وبين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتسهيل توظيف وتنمية مهارات الشباب الإماراتي وتوجيه وإرشاد الخريجين الجدد حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وعقب الافتتاح الرسمي للمعرض، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ، حفل "جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي" للعام 2018م حيث تفضل سموه بتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المتميزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين وحققت أعلى نسبة على هذا الصعيد، بجانب تمكين الموارد البشرية وتعزيز استثمار طاقاتها في سوق العمل.

وكرم سموه الشريك الاستراتيجي وهو المعرض الوطني للتوظيف وتسلم التكريم سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لـ"كسبو الشارقة".

كما كرم المصارف التي حققت أعلى نسبة توطين وجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين.

وسلم سموه الفائزين جوائز لجنة تنمية الموارد البشرية ووزعت كالتالي:

الفئة الأولى: تشمل الجهات التي يبلغ إجمالي عدد الموظفين فيها من 1000 موظف فما فوق. وفاز بها بنك دبي الإسلامي وتسلمها عبيد الشامسي رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وبنك الاتحاد الوطني وتسلمتها صبيحة الظفري نائب الرئيس ومدير منطقة العين للبنك، وبنك رأس الخيمة الوطني، وتسلمها أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

الفئة الثانية: إجمالي عدد الموظفين من 500 - 1000 موظف. وفاز بها البنك العربي المتحد وتسلمها محمد النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة.

الفئة الثالثة: إجمالي عدد الموظفين 500 فما فوق. وفاز بالجائزة مصرف الإمارات الإسلامي وتسلمها سعادة صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي للمصرف.

كما فاز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي سعادة محمد الأميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وتسلمت الجائزة نيابة عنه فيروزة المرزوقي رئيس الموارد البشرية بالمصرف. بينما فازت بجائزة المرأة المتميزة السنوية كل من عزيزة علي عبد الله مدير إقليمي من مصرف الشارقة الإسلامي، وجميلة أحمد الكعبي مدير الأفرع من بنك الاتحاد الوطني.

حضر مراسم افتتاح المعرض وتوزيع الجوائز إلى جانب سموهما، خلال الجولة كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما حضر إلى جانبهم كل من سعادة عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وسعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة والقيادات المصرفية.