الامارات | إصابة 3 أشخاص في تصادم وتدهور صهريج بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في تصادم وتدهور صهريج بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين ثلاث مركبات وبين مركبة وصهريج محروقات، مما ادى الى تدهورها وسط الطريق وانحرافها و صدمها لدورية شرطة كانت متوقفة على كتف الطريق بعد انتهاء طاقمها من تأمين حادث سابق .

أدى الحادث الذي وقع على طريق العين -أبوظبي‪ ‬في منطقة الخزنة، إلى إصابة 3 أشخاص، صنفت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى المفرق بأبوظبي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

ودعا المقدم محسن المنصوري مدير مرور منطقة العين في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة الإلتزام بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة وعدم الإنشغال عن الطريق أثناء القيادة ،وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة الجميع .