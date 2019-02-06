محمد بن زايد: مجلس قصر البطين يستضيف اليوم محاضرة "بناء مدن الغد"

يستضيف مجلس قصر البطين عصر اليوم الأربعاء محاضرة بعنوان "بناء مدن الغد"، يلقيها مايك كورنيت الرئيس الفخري لمؤتمر رؤساء بلديات الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك في تغريدة اليوم، عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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