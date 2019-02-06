هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تستقبل ملك وملكة اسبانيا على منصتها خلال معرض "فيتور" في إسبانيا

واصلت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مشاركاتها في معارض السياحة والتجارة في أوروبا خلال شهر يناير من عام 2019، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة في الأسواق الأوروبية.



وشاركت الهيئة مطلع هذا الشهر في معرض "فيتور" بإسبانيا لأول مرة على الإطلاق إلى جانب عدد من الشركاء في القطاع مثل "ريكسوس"، "ريتز كارلتون"، "والدورف أستوريا"، "دائرة الآثار والمتاحف"، و "تورو فيردي – الإمارات العربية المتحدة"، حيث تم قام فريق العمل باستعراض محفظة رأس الخيمة السياحية ومعالم الجذب الرئيسية التي تمتلكها أمام ملك وملكة اسبانيا اللذان زارا منصة الهيئة خلال حفل الافتتاح.



ويمثل الزوار الأوروبيون محور تركيز رئيسي في استراتيجية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للترويج السياحي في مساعيها لاستقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021.



وفي أعقاب مشاركتها الناجحة في "معرض فاكانتيبيورس (Vakantiebeurs) التجاري" في هولندا مطلع الشهر، اختتمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مشاركتها الثانية في معرض "ماتكا للسياحة والسفر" الذي استضافته العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير.



ويعتبر معرض "ماتكا للسياحة والسفر" الحدث الأكبر في قطاع السفر على مستوى شمال أوروبا، ويشارك فيه العديد من الهيئات السياحية الحكومية ووكالات السفر والرابطات الثقافية من مختلف أنحاء العالم لاستعراض وجهاتها ومنتجاتها السياحية أمام المستهلكين والشركاء والنظراء في القطاع في دول المنطقة.



وقد تشرفت منصة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في معرض "ماتكا للسياحة والسفر" باستقبال سعادة نورة محمد جمعة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فنلندا؛ وسعادة عبدالله النيادي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية في سفارة دولة الإمارات في هلسنكي، وحيث اجتمعا بأبرز ممثلي القطاع لمناقشة مستقبل وآفاق السياحة في إمارة رأس الخيمة ومساهمتها في السياحة العالمية. وكان طيران الإمارات من العارضين الرئيسيين في منصة الهيئة.



وقد شاركت الهيئة الأسبوع الماضي في معرض فيسبو في زيوريخ، سويسرا، المعرض التجاري الرائد في قطاع السفر الذي يستقطب أكثر من 60 ألف زائر. وإضافة إلى طيران الإمارات، شارك ضمن منصة رأس الخيمة كل من "دائرة الآثار والمتاحف"،فنادق ريتز كارلتون رأس الخيمة، والدورف أستوريا رأس الخيمة، هيلتون الحمرا بيتش آند جولف ريزورت، و فندق ريكسوس باب البحر.



وفي هذا السياق، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "نحن على ثقة بأن المزيج الفريد الذي توفره إمارة رأس الخيمة من ضيافة عربية أصيلة وشواطئ خلاّبة ومغامرات مشوقة في الهواء الطلق سيحظى بإعجاب العديد من شركات السياحة والسفر في أوروبا. وإضافة إلى استعراضنا للمغامرات الفريدة التي نقدمها في جبل جيس، نحرص على اغتنام مشاركتنا في هذه المعارض العالمية للترويج لحملة ’الإقامة المجانية للصغار‘ التي ساهمت في تعزيز نسبة زوار الإمارة بمعدل 15% في صيف عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017".



وحظي زوار منصة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من الجمهور والقطاع بفرصة الاطلاع على ما توفره الإمارة من معالم متنوعة تشمل الشواطئ الساحرة والصحاري مترامية الأطراف والجبال الشاهقة والمغامرات المشوقة، إضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي التي أتاحت لهم فرصة خوض تجربة جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم.



وإضافة إلى طيران الإمارات، شارك ضمن منصة رأس الخيمة في معرض "ماتكا للسياحة والسفر" خمس شركات سفر وسياحة بارزة تضمنت "فلاي دبي" و"تورو فيردي" و"فنادق روتانا" و"فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي" و" فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا"، حيث استعرضوا التجارب المتنوعة والفنادق الفاخرة التي توفرها إمارة رأس الخيمة.