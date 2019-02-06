قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعرض دور قادة المنطقة في خلق تجربة تجزئة جديدة في...

تعود الدورة الخامسة من "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الفترة بين 25 و26 مارس إلى دبي في منتجع فور سيزونز دبي. وتجمع القمة عدد من القادة في قطاعات التجزئة وخبراء السوق لمناقشة مستقبل قطاع التجزئة.

وتعتبر "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" منصة عالمية مكرسة لتشكيل مستقبل تجارة التجزئة والتجارة حول العالم. وستجمع القمة الحصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبار المدراء التنفيذيين في القطاع، والمؤسسين، والمدراء، والمستثمرين من جميع قطاعات التجزئة الرئيسية، وتقام القمة تحت شعار "التجزئة في العصر الجديد: الازدهار رغم التغيرات".

وستقوم "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هذا العام بإطلاق i-Zone @ RLCMENA التي ستعرض تقنيات المستقبل عبر عروض تفاعلية مميزة. وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعرف على الوجوه والروبوتات CX ، UX ، وغيرها، سوف تكشف i-Zone @ RLCMENA دور التجزئة الذكية في احداث ثورة في الطريقة التي تتبعها العلامات التجارية في التسويق والتواصل مع العملاء وخدمتهم.

وقد ركزت "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" باستمرار على مناقشة أجندة التجزئة الإقليمية من خلال توفير منصة لإطلاق عدد من الدراسات والبحوث. وفي عام 2019، سيتم تقديم رؤى نقدية من متحدثين دوليين بارزين وشركاء رئيسيين في القطاع مثل ماكينزي وشركاه، وايرنست آند يونغ، و PwC ، وغيرهم.



وفي هذا الصدد، قال رامي فارس، رئيس قطاع التجزئة والسفر والضيافة في شركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا:

"يشرفنا أن نكون جزءاً من "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كشريك رئيسي. يتوجب على تجار التجزئة الاستفادة من التكنولوجيا للحفاظ على قدرتهم التنافسية، حيث تساهم التكنولوجيا بتقديم تجارب رائعة باستمرار، وتساهم أيضاً بالحد من التكاليف وتعزيز الميزة التنافسية. وتلتزم شركة مايكروسوفت بتوفير البيانات اللازمة لنشر تجارة التجزئة الذكية عبر جميع مجالات الأعمال. وسنتحدث خلال القمة إلى تجار التجزئة حول تحويل أعمالهم عبر الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والتجارة التخاطبية، من خلال حضورنا السحابي العالمي."



وقال باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب:

"قد وصل التوسع في البيع بالتجزئة إلى حد من التشبع، ولكن التجزئة لن تندثر، بل ستندثر التجزئة المملة. ويتعين علينا الاستجابة لتحديات البيع بالتجزئة وتوفير تجربة حصرية للعملاء من خلال التركيز على تقديم تجربة متميزة لهم بدلاً من مجرد توفير "نقطة بيع". يسعدنا دائماً أن نكون جزءاً من قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث تقدم منصة وفرصة رائعة للالتقاء مع خبراء القطاع ومشاركة الأفكار والخبرات القيّمة."



ومن جهته، قال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس ادراة "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قد منحت التقنيات الرقمية المستهلكين وصولًا غير مسبوق إلى المنتجات والمعلومات، ويواجه تجار التجزئة ومشغلي مراكز التسوق تحدياً من خلال تسارع وتيرة هذا التغيير وتقدم "دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظرة متعمقة على تأثير كل هذه التغيرات على القطاع، وسبل ازدهاره في بيئة متغيرة."