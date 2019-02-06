الامارات | الصين تشارك في «قمة الحكومات» بوفد رفيع المستوى

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشارك في «قمة الحكومات» بوفد رفيع المستوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جمهورية الصين الشعبية في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، التي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019، بوفد رفيع المستوى، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وزير العلوم والتقنية، وانج زيجانج، لاستعراض التجارب الرائدة في الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية.

ويضم الوفد الصيني عدداً من المسؤولين وصناع القرار والشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الصينية للمشاركة في فعاليات القمة التي تمثل منصة لصناعة المستقبل، وتطوير أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز حياة الإنسان.

وتمثل مشاركة الصين في القمة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تجسدت في الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لدولة الإمارات في يوليو الماضي، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي شهدت توقيع 13 اتفاق ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وتتميز العلاقة الإماراتية الصينية بأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، حيث تتصدر الإمارات دول المنطقة في حجم التعاون مع الصين، من حيث الاستثمارات في المشروعات، حيث بلغت مساهمة الاستثمارات الصينية في مشروعات داخل الدولة 1.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشروعات التي شاركت الصين في تنفيذها في الإمارات 2.5 مليار دولار خلال عام 2017.