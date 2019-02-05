المعهد الدولي للتسامح بدبي: "الوثيقة" إنجاز جديد لدولة الإمارات أرض التسامح

دبي (الاتحاد)

عبر الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن فخره بما تمخض عنه المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين في العاصمة أبوظبي، عاصمة المحبة والتسامح والسلام، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق «وثيقة الأخوة الإنسانية»، وتخصيص جائزة الأخوة الإنسانية.

وأكد أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ستسهم في ردم الهوة بين شعوب العالم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونبذ التطرف الديني والفكري والعرقي، وتحويل التعايش بين الناس جميعاً إلى تعاون إنساني شامل يخدم البشرية.

وذكر الشيباني أن الوثيقة التي صدرت في العاصمة أبوظبي ووقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إنجاز جديد يضاف لدولة الإمارات، مؤكداً أنه حدث مهم ينطلق من أرض التسامح، أرض زايد الخير والمحبة، لنشر مفاهيم التعايش والسلام، ويجسد الرسالة السامية لدولة الإمارات، وحرصها على تعزيز الحوار بين الأديان.