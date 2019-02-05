شرطة دبي: "وثيقة الأخوة الإنسانية" رسالة سلام

دبي (الاتحاد) هنأت القيادة العامة لشرطة دبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات، بمناسبة احتضان «دار زايد» توقيع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة «الأخوة الإنسانية». وقال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إنها وثيقة محبة وأخوة للعالم وطريق سلام لمجتمعات آمنة، رسالة من دار زايد لنشر التسامح.

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