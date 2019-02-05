مثقفون وكتاب ومبدعون إماراتيون: زيارة البابا تتويج عالمي لروح التسامح

أكد مثقفون ومبدعون إماراتيون أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للإمارات تمثل محطة تاريخية فارقة في مسارات التعايش الإنساني والعلاقة بين أتباع الأديان السماوية، وقالوا في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن هذه الزيارة تعكس الدور المحوري للإمارات على الصعيدين الثقافي والإنساني، وإنها سابقة تبرز مكانة الإمارات المتقدمة والاحترام الذي يوليه العالم للتجربة الإماراتية التي نجحت في أن تقدم نموذجاً مثالياً على التعايش العقدي والمجتمعي بين جميع مواطنيها والمقيمين فيها.

يرى الباحث في علم الآثار الدكتور محمد حسن هلال القيوضي أن زيارة قداسة البابا فرنسيس للإمارات «تعكس النجاح المنقطع النظير لصناع السياسة الإماراتيين في خلق وتوفير أجواء التسامح، والتعايش السلمي، لدرجة تجعل شخصية في مكانة البابا، يقرر زيارة دولة تقع في قلب العالم الإسلامي وذات أغلبية إسلامية».

وأضاف القيوضي: «إن هذا التعايش متجذر في أعماق سكان المنطقة منذ عهود الإسلام الأولى، وما قبلها. وهذا ما تبرزه بقايا الدير المسيحي النسطوري المكتشف في جزيرة صير بني ياس - والمبني في أوائل القرن السادس الميلادي (استمرت من 500 – 800 م) - التي تقف شاهداً على ذلك».

وأوضح القيوضي أن «أتباع المذهب النسطوري الذين تم اضطهادهم من قبل الإمبراطورية البيزنطية هربوا من أقاليمها الآسيوية باتجاه الشرق. ووجدوا ترحيباً ومسالمة وسط العرب البدو الوثنيّين أكثر مما وجدوه، في مراكز الحضارة البيزنطية آنذاك. وأقاموا في الدير ولم يغادروه إلا في العصر العباسي عندما تغيرت خطوط التجارة عن الجزيرة. وبقايا الدير شاهدٌ ثابت على طبيعة التسامح والتعايش المتجذرة في سكان هذه المنطقة، وزيارة البابا جاءت تتويجاً لذلك التسامح، وتقديراً عالميا لتلك الروح وتلك السياسة السلمية والإنسانية».

وأكد الكاتب والقاص حارب الظاهري على أهمية الحوار بين الشعوب، وقال:

«دائماً كان الحوار مع الآخر فضيلة يجب أن تمارسها الشعوب وتعتادها، وهي نقيض الاختلاف من أجل الاختلاف الذي كان سبباً من أسباب الحروب الدامية على مر العصور».

وأضاف الظاهري مبيناً أن الزيارة لها أهمية كبيرة، فهي تأتي احتراماً لدولة الإمارات وتجربتها في تحقيق التسامح والتعايش على أرضها، وهي رد على زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الفاتيكان، وهذا يعتبر تجسيراً بين الحضارات، كما أنها تتزامن مع عام التسامح، مما يجسد روح التسامح في بداية عام التسامح، ما يجعلها منطلقاً لخطوات قادمة.

وقالت الكاتبة د. بهيجة مصري إدلبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والإنسانية، محلياً وعالمياً؛ لأن دولة الإمارات تنهض من أصالة القيم والمثل العليا في تاريخها ووجودها، لتجعل من قيمة التسامح قيمة معيارية للتعايش.

بهذا المعنى كان إعلان عام 2019 عاماً للتسامح، وبهذا المعنى تأتي الأهمية البالغة لزيارة البابا فرنسيس للإمارات؛ لأنها دولة تحقق الانسجام بين القول والفعل، بين الفكرة والتطبيق، بين القيادة والشعب، بين الدولة والعالم، هذا الانسجام الذي يعزز معياريتها في اختبار القيم الإنسانية، وفي مقدمتها قيمة التسامح.

سياسة واثقة

ولفتت الكاتبة الدكتورة مريم الهاشمي إلى أن التباين والتمايز سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات هي مسألة مقدرة، وأوضحت: نجد لب النظرة الإسلامية الحقيقية في ذلك من الآية: (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، إن مهمة الإنسان في هذه الحياة هي محاولة اكتشاف سننها ومحاولة مسايرتها والتعريف بها من دون ضغط وإكراه تجاه الآخرين، فبالإكراه ينتفي الهدف الإلهي ألا وهو الاستخلاف على هذه الأرض، وهو لا يتأتى من دون قبول الآخر.

ودولة الإمارات وسياستها تتبع نهج التوازن والوعي الحقيقيين واللذين يسهمان في نقل الصورة الحقيقية لشعب هويته وأساسه الإسلام والعروبة، ومن خلال استقبال بابا الكنيسة الكاثوليكية أعطت أنموذجاً للسياسة الواثقة التي تسعى لاحتواء الآخر، فالقوة الحقة تنبع من الثقة في قبول الآخر، وهو ما يمكن اعتباره من أهم معايير التقدمية وانتقال المجتمع البشري إلى مستويات أرقى في الثقافة والعلاقات الإنسانية.

تعزيز التسامح الديني

واعتبرت عذراء علي الصيقل الباحثة ببرنامج إعداد العلماء الإماراتيين مركز الموطأ أن الزيارة «تاريخية وذات قيمة عالية، فالبابا من أكثر الرجال المؤثرين على الصعيد العالمي، وزيارته لدولة عربية ومسلمة، لاسيما دولة الإمارات التي تتبنى العام الحالي عاماً للتسامح، سوف تسهم بشكل في تعزيز السلام والتسامح بين الأديان»، وأكدت أن هذه الزيارة «سينتج عنها مخرجات عالمية إيجابية بخصوص تسامح الأديان وتحقيق السلام العالمي». وقال الكاتب والممثل عبد الله صالح: زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة تعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة دولية بوصفها بلداً متسامحاً ومحباً للسلم وملتقى للثقافات وأرضاً للازدهار الإنساني.

وأضاف: لقد ورثنا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرصنا كمجتمع على القيم العربية والإسلامية النبيلة والكريمة، الداعية إلى التعارف والتواصل بين الشعوب وإشاعة ثقافة التواد والتعاون والتكاتف، ولعقود وعقود ظلت هذه البلاد حاضنة لجاليات من مختلف أنحاء العالم، ولطالما قدمت القيادة الرشيدة المبادرات والتوجيهات، ضماناً لكل ما يعزز ويصون هذه الصورة الحضارية المشرقة لبلادنا. واختتم: مجيء البابا، وكذلك كل رموز الثقافات والشعوب، إلى الإمارات يبرز أن الانفتاح على الآخر ثقافة راسخة ومتينة في الدولة.