أحمد الفهيم مخاطباً البابا فرنسيس بالإسبانية: Bienvenido Papa Francisco

هناء الحمادي (أبوظبي)

لم يكن الطفل أحمد الفهيم، الطالب في الصف الثامن في مدرسة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة بأبوظبي، يدري أن إتقانه اللغة الإسبانية منذ صغره، سيضعه في لحظة تاريخية وجهاً لوجه أمام قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث وقع عليه الاختيار ليكون ضمن مستقبلي ضيف البلاد الكبير في مطار الرئاسة في أبوظبي خلال زيارته للدولة التي انتهت أمس.

وعبر تلك اللحظة التاريخية، أصبح أحمد الفهيم (12 عاماً) أول طفل إماراتي يتحدث مع البابا فرنسيس بلغته الأم «الإسبانية»، مرحباً بزيارته الأولى لدولة الإمارات، ويقول أحمد الفهيم عن ذلك الاستقبال: «شعرت بالفخر وأنا أرحب بالبابا باللغة الإسبانية، إذ لم أتوقع يوماً أن أقف وأنا في هذه السن أمام شخصية مميزة ومهمة على مستوى العالم، مثل بابا الكنيسة الكاثوليكية».

وأضاف: «أولى العبارات التي قلتها للبابا: أرحب بك في دولة الإمارات، وأنا اسمي أحمد الفهيم، وأريد منك أن تعرف أنك في بيتك في دولة الإمارات، وأتمنى أن تعجبك هذه الرحلة لتأتي إلينا مرة ثانية»، مشيراً إلى أن البابا فرنسيس قال له: «تحدثت باللغة الإسبانية بشكل جيد، وأتمنى أن تكون ماهراً أكثر في هذه اللغة مستقبلاً».

وتابع الفهيم: «في نهاية هذا اللقاء التاريخي، حصلت على ميدالية من البابا فرنسيس، وأعتبرها هدية قيمة سأحتفظ بها على مدى العمر كتذكار لهذه الزيارة التاريخية إلى دولة الإمارات».

وأعرب عن اعتزازه بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، به خلال الاستقبال، معرباً عن أمله أن يكون في المستقبل سفيراً لدولة الإمارات في إسبانيا.

وعن شعوره باختياره لاستقبال البابا فرنسيس خلال زيارته الأولى إلى دولة الإمارات، قال الفهيم: «شعرت بالسعادة والفخر أن يتم اختياري لاستقبال شخصية مميزة ورمز من رموز التسامح العالمي في عام التسامح، وهي لحظة تاريخية في حياتي، حيث منذ الوهلة الأولى التي عرفت فيها بالاستقبال كنت أتدرب مع معلمة اللغة الإسبانية في المدرسة لمدة ساعتين يومياً على الحوار، وتعلم المزيد من اللغة الإسبانية، ما أفادني خلال اللقاء، حيث لم أشعر لحظتها بالرهبة أو الخوف، بل تحدثت معه بكل ثقة، مرحباً به في إمارات (زايد الخير)». وحول تعلم اللغة الإسبانية في مدرسة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، يقول الفهيم: «تعد اللغة الإسبانية من اللغات المهمة في العالم، وهي لغة سهلة ومميزة وجميلة، وأحببت تعلمها في المدرسة بوصفها من اللغات التي لابد لكل طفل من تعلمها، فهي مهمة ومفيدة في حياته المستقبلية، وأتمنى من الجميع أن يكونوا على دراية باللغات الأخرى».

وعبر شهاب أحمد الفهيم، الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والد الطفل أحمد، عن سعادته لاختيار ابنه لاستقبال البابا فرنسيس خلال زيارته الأولى لدولة الإمارات، وقال: «فخور جداً باختيار ابني أحمد لاستقبال البابا فرنسيس في زيارته التاريخية للدولة، وأشعر بسعادة غامرة لأن أحمد حظي بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والبابا فرنسيس على حسن إتقانه اللغة الإسبانية».

وأكدت بثينة الهاشمي، والدة الطفل، أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة لأحمد وبالنسبة للعائلة أيضاً، وتضيف: «ليس أحمد فقط من أبنائي من يجيد التحدث باللغة بالإسبانية، فهناك أخوه ناصر يبلغ من العمر (8 سنوات) ويجيد اللغة الإسبانية، أما شقيقهما محمد في الصف الخامس (10 سنوات)، فيتحدث اللغة الفرنسية»، مشيرة إلى أن تعلم اللغات في الوقت الحاضر، مفتاح المستقبل.