ولي عهد الشارقة وعبدالله القاسمي يعزيان في وفاة رفيعة الهاملي

الشارقة (وام) قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة رفيعة بنت مرشد الهاملي زوجة المرحوم محمد عبدالله السري آل بومهير، والدة كل من مرشد السري، عضو المجلس البلدي لإمارة الشارقة، وعبدالله محمد السري، وخالة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة. وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيدة وذويها.

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