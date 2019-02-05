حمدان بن محمد يشهد أول حفل تخريج باستخدام تقنية "بلوك تشين" في "حمدان الذكية"

دبي (وام) شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، ظهر أمس، أول حفل تخريج جامعي باستخدام تقنية الـ«بلوك تشين»، وذلك خلال تخريج الدفعة التاسعة من طلاب الجامعة في مركز دبي التجاري العالمي. واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على عدد من المبادرات التي أطلقتها الجامعة كاستخدام تقنية الـ«بلوك تشين» التي تتيح للخريجين، إمكانية مشاركة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومع المجتمع الأكاديمي والمهني والأهل والأصدقاء في أي زمان ومكان، وغيرها. وبدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الدكتور منصور العور، كلمة رحب من خلالها بسمو ولي عهد دبي والحضور.

وقام سمو ولي عهد دبي، يرافقه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، بإطلاق شهادات التخرج عن طريق استخدام تقنية الـ«بلوك تشين» لـ222 خريجاً في برامج الماجستير والبكالوريوس في كلية إدارة الأعمال والجودة وكلية التعليم الإلكتروني وكلية الدراسات الصحية والبيئية بواقع 107 منهم بدرجة الماجستير، و115 بدرجة البكالوريوس. كما التقط سموه الصور الجماعية مع الخريجين وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

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