حاكم الشارقة: جهود السيسي حافظت على دور مصر المحوري

القاهرة (الاتحاد)

استقبل فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ظهر أمس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية.

ورحب الرئيس المصري بصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً له اعتزازه بالتقدير الذي يحمله سموه في قلبه لمصر، ومشيداً بجهود سموه في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان المصري، ثقافياً وتعليمياً وصحياً وتاريخياً واجتماعياً.

وثمن الرئيس السيسي مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تفضل بها لمختلف المؤسسات في مصر.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدم سموه لفخامته بالشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على دور مصر المحوري ومكانتها بين الأمم.

حضر اللقاء، جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وأعرب سموه، عن اعتزازه بأن يكون أحد خريجي جامعة القاهرة، مؤكداً أن الجامعة مدته بالفكر الأكاديمي الصحيح، وساهمت في تكوين أحد جوانب شخصيته، وقد نهل من معارف أساتذته فيها، ويكن لهم كل التقدير والاحترام. وقال سموه: «إن جامعة القاهرة علمتني الزراعة ومصر علمتني الثقافة، وأن فضل مصر علي كبير، بل على العالم العربي بأكمله».

جاء ذلك، في كلمة لصاحب السمو حاكم الشارقة ألقاها أمس الأول، خلال زيارة سموه جامعة القاهرة.

وقال سموه «اعتبروني واحداً منكم لأنني أنتمي لهذه الجامعة التي أسستني بالفكر الأكاديمي الصحيح، فمصر هي التي أمدتني بالثقافة التي كان لها الأثر الكبير بحياتي، والتي انعكست بدورها على بلدي». وأضاف: «نحمد الله الذي أنقذ مصر، وظلت واقفة شامخة، في الوقت الذي يترنح ويسقط الآخرون حولها، ونحمد الله على ما وصلت إليه مصر اليوم، ويوماً ما ستكون مصر على قمة الدول العربية والأفريقية».

وأشار سموه إلى أنه عند قدومه إلى مصر طالباً، كان معدله بالثانوية العامة يؤهله لدخول كلية الطب أو الهندسة، لكنه فضّل كلية الزراعة، وقال «إن مصر منحتني مقعداً دراسياً قد كان لطالب مصري؛ ولذا كان من الواجب أن أكون باراً بهذه الجامعة التي أعطتني كل شيء». وقال سموه: «نحن على استعداد لدعم مشروع تطوير مستشفى قصر العيني، والمساهمة في مشروع الجامعة الدولية المزمع إقامته في مدينة 6 أكتوبر، والعمل على تطوير المعامل الدراسية بكلية الزراعة وفق أحدث المستويات».

واستعرض الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بعض أوجه التغيير الذي طرأ على الجامعة منذ زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للجامعة العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم إطلاق اسم صاحب السمو حاكم الشارقة على أول مجمع محاضرات في الجامعة الدولية. بعدها بدأت مراسم تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومنحه درع الشخصية المتميزة لعام 2018. كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم مجموعة من إصداراته ومؤلفاته لجامعة القاهرة.

ذكريات الدراسة

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وشهد سموه، خلال زيارته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، جانباً من اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير، تناول أهم إسهامات سموه في دعم برامج وأنشطة جامعة القاهرة بشكل عام، وكلية الزراعة على وجه الخصوص.