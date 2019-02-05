نورة الكعبي: "القداس التاريخي" يعكس مشهد التسامح في الإمارات

أبوظبي (وام)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: إن استضافة دولتنا حدثاً تاريخياً عالمياً باحتضان أكبر قداس بابوي في الجزيرة العربية بمشاركة أكثر من 180 ألف شخص في استاد مدينة زايد الرياضية، يعكس مشهد التسامح والمحبة والتعايش وقبول الآخر في الإمارات.

وأضافت أن «القداس التاريخي» يمثل رسالة سلام من الإمارات إلى العالم أجمع، ويؤكد مبادئ تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح والإخاء التي تتبناها الإمارات، مؤكدة أن القداس التاريخي يعتبر من أكثر القداسات البابوية تنوعاً من حيث عدد الجنسيات، بما يعكس التنوع الذي تزخر به الدولة. وأشارت معاليها إلى أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الإمارات دشن عهداً جديداً من حوار الأديان بين أكبر قطبين دينيين عالميين، حيث استطاعا رسم علاقة مبنية على التلاقي الفكري والثقافي والإيمان العميق بالقيم الإنسانية المستمدة من تعاليم الأديان.

ونوهت بأن وثيقة الأخوة الإنسانية تشكل دستوراً لمحبة وسلام البشرية، وقانوناً للتعاضد والتعاون، لأن مصلحة الأجيال القادمة تستدعي تعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر. وأضافت معالي نورة الكعبي: «لقد كتبت دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام تاريخاً جديداً للمنطقة، وصاغت شراكة حقيقية بين جميع الأديان والثقافات والحضارات عنوانها التعايش، والتفاهم وقبول الآخر». وأكدت أن لقاء الأخوة الإنسانية بين مختلف الديانات والثقافات يدحض مزاعم مثيري الفتن وناشري الكراهية والتطرف في منطقتنا والعالم أجمع ويسهم في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم.

وختمت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حديثها بالقول: «إن أعظم مظاهر التسامح والتعايش والسلام، تمثلت في الإعلان عن تأسيس جامع أحمد الطيب، وكنيسة البابا فرنسيس، ليكونا معلمين، يشهدان على عظم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الزيارة التاريخية».