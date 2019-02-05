إعلاميون ينقلون بعدساتهم الحدث التاريخي للعالم

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

قدمت الجهات الإعلامية المشاركة في تغطية زيارة قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و«القداس» الذي أحياه البابا فرنسيس، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بحضور 180 ألفاً من المقيمين بالدولة وخارجها، جهوداً مضنية في سبيل إظهار هذا الحدث التاريخي، والرؤية التي استخلصت منها الرسالة الإنسانية، وما تحمله من قيم ومبادئ ثمينة للارتقاء بمفهوم الإنسانية الحقيقي، والسمو بثقة نحو الإنجاز الذي قدمته الإمارات للعالم، ونقل الصورة المثلى عن جل المعاني السامية لزيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية ورسائلها المهمة في تعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي، وتقبل الآخر بفكره وشتى عقائده بين جميع الشعوب والحضارات، حيث شاركت جهات إعلامية عربية وأجنبية من 30 دولة حول العالم في تغطية الحدث التاريخي ونقله بالصورة التي تناسب هذا الحدث الإنساني الكبير. وتضمنت المؤسسات والجهات الإعلامية الأجنبية التي شاركت في الحدث: الوكالة الأوروبية لصور الصحافة و«رابتلي تي في» و«كي ان ايه» من ألمانيا و«ولاريبوبليكا» والوكالة الإيطالية ووكالة الأنباء الكاثوليكية و«ايه سي آي ستامبا» الإيطالية و«راديو فرنسا» وصحيفة «لوفيجارو» ووكالة فرنسا للصحافة و«فرانس 24» من فرنسا، ووكالة «نيوتر للأنباء» و«تي آر تي عربي» من تركيا، وإدارة الاتصالات من الكرسي البابوي، و«لا ناثيون» من الأرجنتين و«تيليفيزا» من المكسيك، بالإضافة إلى القناة الفلبينية «ايه بي إس - سي بي إن»، و«يوكان»: (اتحاد الأنباء الكاثوليكية الآسيوية) و«نِكيه» من اليابان. كما تضمنت قائمة من وسائل الإعلام العربية «سكاي نيوز عربية» و«قناة العربية» والقنوات المحلية الأخرى، إضافة إلى عدد من وكالات الأنباء والصحف العربية والمحلية. واستفاد الإعلاميون أثناء تغطية الحدث من إمكانات مركز إعلامي متكامل تم تجهيزه بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال، إضافة إلى المنصة المخصصة لهم، والتي كانت في واجهة المسرح الرئيس لتسهيل عملية التغطية الإعلامية بأجواء تواكب الحدث نفسه.