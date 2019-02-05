محمد بن راشد يستقبل قيادات عسكرية وشرطية في الدولة

العين (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في صالة الشرف في كلية زايد الثاني العسكرية، قبل ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عدداً من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وفي بعض الدول الشقيقة المدعوين إلى حفل تخرج الدفعة الثالثة والأربعين من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.

وقد هنأ جميعهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تخرج كوكبة جديدة من شباب الوطن وبعض الدول العربية، وأشادوا بالمستوى التعليمي والعسكري لكلية زايد الثاني العسكرية التي باتت تصنف ضمن الكليات والمعاهد العسكرية العريقة في العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.