معرض التوظيف الوطني ينطلق غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً في مركز اكسبو الشارقة النسخة الحادية والعشرون لـ"معرض التوظيف الوطني" وسط مشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

ويُوفر المعرض الذي يُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خلال الفترة من 6 حتى 8 من فبراير الجاري المئآت من فرص العمل الواعدة وخاصة في المؤسسات المصرفية والمالية بالإضافة إلى مجموعة مُتنوعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تُعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين كما يُركّز على 3 محاور رئيسية هي "التطوير المهني" و"التدريب" و"وظائف المستقبل" وتُشارك في المعرض معظم دوائر وهيئات حكومة الشارقة إلى جانب عدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة بالإضافة إلى عشرات المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة .

وأعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في إطار شراكته الاستراتيجية مع المعرض الوطني للتوظيف عن طرح برنامج تدريبي مجاني للمواطنين مُخصّص لتمكين الطلاب من اجتياز اختبار الـ"آيلتس".



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