شيخ الأزهر يختتم زيارته إلى الإمارات بالتوقيع مع البابا على "كرة الأولمبياد الخاص"

اختتم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحد أبرز القيادات الدينية الإسلامية وأشهر علمائها الذين ناصروا القضايا الإنسانية العادلة ورفعوا راية التسامح والوسطية في وجه دعوات الانعزال والتطرف على مستوى العالم فعاليات زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتوقيع المشترك مع بابا الفاتيكان، على "كرة الأولمبياد الخاص" التذكارية، وذلك بمناسبة استضافة أبو ظبي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في الفترة من 8 إلى 22 مارس المقبل، بحسب الحساب الرسمي للأزهر على "تويتر".

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