السيسي يستقبل حاكم الشارقة بقصر الاتحادية بالقاهرة

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك بقصر الاتحادية بالقاهرة.

و رحب فخامة الرئيس المصري بصاحب السمو حاكم الشارقة مؤكداً اعتزازه بالتقدير الذي يحمله سموه لمصر في قلبه .. و أشاد بجهوده الداعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان المصري ثقافياً و تعليمياً و صحياً و تاريخياً و اجتماعياً.. وثمن مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة التي قدمها لمختلف المؤسسات في مصر.

من جانبه أشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية و تقدم لفخامته بالشكر على حفاوة الاستقبال مؤكداً على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على دور مصر المحوري و مكانتها بين الأمم.

حضر اللقاء كل من سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية و سعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

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