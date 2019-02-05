"أمانات" القابضة تعّين تريستان دي بويسون رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة

أعلنت شركة أمانات القابضة ("أمانات")، أكبر شركة استثمارية متخصصة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن تعيين تريستان دي بويسون في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

سيتولى السيد دي بويسون، من خلال منصبه في "امانات"، مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة وقيادة عملية تطورها وتنامي استثماراتها النشطة في مجالات تخصصها. كذلك سيقوم السيد دي بويسون بالإشراف على مرحلة القادمة من مراحل نمو الشركة، والعمل على تحقيق خطتها الطموحة للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة "امانات". وذلك تحقيقاً لرؤية الشركة بأن تكون الشريك الأمثل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

يتمتع السيد دي بويسون بخبرة مهنية تزيد عن ثلاثة عقود في القطاع المالي، وخصوصاً في مجالات إدارة عمليات التمويل، وإبرام الصفقات، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المحافظ.

وقبل انضمامه إلى "أمانات"، أمضى دي بويسون 20 عاماً في شركة "إنفستكورب"، حيث تولى منصب العضو المنتدب والمدير والعضو المؤسس لشركة "إنفستكورب" للاستثمار في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وأطلق أول صناديق الشركة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال منصبه القيادي في "إنفستكورب" أشرف السيد دي بويسون على تنفيذ وإدارة العديد من عمليات الاستثمارات الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا، في قطاعات الصناعة والتجزئة والتعليم والرعاية الصحية. وكان السيد دي بويسون قد بدأ عمله في "إنفستكورب" في العاصمة البريطانية لندن، كأحد أفراد الفريق الأوروبي للاستثمار في الملكية الخاصة.

وقبل ذلك، شغل السيد دي بويسون منصب مدير مساعد لدى شركة "ماكينزي أند كومباني" في مكتبها بالعاصمة الفرنسية باريس، وقدّم حينها استشاراته لعملاء الشركة حول التخطيط الاستراتيجي والتقييم وقضايا التطوير المؤسسي والتشغيلي. ويحمل السيد تريستان دي بويسون شهادة الماجستير في الاقتصاد من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في باريس، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد إنسياد.

وبمناسبة تعيين رئيساً تنفيذياً جديداً لـ "امانات"، قال السيد حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات": "تولى الدكتور شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أمانات"، مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة طوال العام المنصرم الذي شهد نمو ملحوظ في النشاط استثماري للشركة ونتطلع قدماً إلى تعاونه المشترك مع تريستان لبناء سجل حافل من الإنجازات لـ "امانات" ولمحفظتها من الشركات الرائدة". ويسر شركة "امانات القابضة"، ممثلة بمجلس إدارتها وكافة فرق عملها، أن تتوجه إلى الدكتور شمشير بخالص الشكر والتقدير على قيادته المهنية والمثالية للشركة خلال العام 2018 ونجاحه في وضع الأسس الصلبة لنموها وتطورها لسنوات قادمة".