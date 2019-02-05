شركة سي بي آر إي تحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في مملكة البحرين بتكليف فنان محلي مشهور...

كشفت شركة ’سي بي آر إي‘، واحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية في العالم، عن تكليف فنان محلي بتصميم عمل فني حصري احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيسها في مملكة البحرين.

واحتفالاً بهذه المناسبة، طلبت الشركة من الفنان المحلي الشهير عباس الموسوي تصميم عمل فني يجسد العلاقة التي بنتها الشركة مع مملكة البحرين على مدى العقد الماضي. كما يحتفي العمل الفني بالمساهمات الهامة التي قدمتها الشركة لتطوير القطاع العقاري في البلاد.

هذا وكانت شركة ’سي بي آر إي‘ قد افتتحت مكتبها في البحرين في نهاية عام 2008 بفريق عمل يتألف من شخصين فقط. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تطورت أعمال الشركة وتوسع فريق عملها ليصل إلى 25 من الخبراء المتخصصين في مجال العقارات بما يغطي مجموعة واسعة من المجالات تشمل إدارة العقارات، والتثمين، ومراجعة محفظة العقارات، وأبحاث السوق، واستشارات التطوير، والخدمات الاستشارية للتأجير والمعاملات. وتحرص الشركة على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتدير حالياً ما يزيد عن 265 ألف متر مربع من المكاتب التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات السكنية والصناعية في جميع أنحاء المملكة، مع دخل إيجار سنوي إجمالي يفوق 10 ملايين دينار بحريني.

ويمكن للعامة حالياً مشاهدة هذه اللوحة الفنية المعروضة ضمن ردهة البرج المتحد الشهير في خليج البحرين والذي يحتضن المقر الرئيسي للشركة، إلى جانب كونه أحد المعالم الشهيرة التي تديرها شركة ’سي بي آر إي‘ في المملكة. كما أصدر الموسوي مطبوعات محدودة تضم 100 نسخة حصرية عن العمل الفني ليتم تقديمها كهدايا تذكارية كجزء من احتفالات الشركة بالذكرى السنوية لتأسيسها.

لعبت شركة ’سي بي آر إي‘ دوراً محورياً في عدد من المشاريع البارزة في البحرين خلال العقد الماضي، بما في ذلك إدارة وتأجير العقارات ضمن البرج المتحد في مشروع خليج البحرين والتي تشمل مساحة 26 ألف متر مربع من المكاتب التجارية الممتازة، إضافة إلى "مجمع الإنماء" بمدينة الرفاع الشرقي، وهو مشروع تجاري تابع لـ "بيت التمويل الكويتي" يضم مساحة إجمالية متاحة للتأجير تبلغ 27 ألف متر مربع.

كما تولت الشركة العديد من المهام الاستشارية الرئيسية على مدار السنوات العشر الماضية، وكان أبرزها تقديم خدماتها إلى "مجلس التنمية الاقتصادية" و" مؤسسة التنظيم العقاري" الجديدة بين عامي 2018/2019 بهدف توفير مزيد من الشفافية في قطاع العقارات البحريني من خلال نشر التقارير الخاصة بالأسواق متعددة القطاعات، والتي تسهم بالارتقاء بمستوى الاستثمار الداخلي.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد بوثام، المدير العام والمدير الأول لشركة ’سي بي آر أي‘ في البحرين: "نحن فخورون للغاية بوصولنا إلى هذه المحطة الهامة في مسيرتنا في مملكة البحرين. واحتفاءً بهذه المناسبة، طلبنا من الفنان عباس الموسوي تصميم عمل فني يجسد الطابع المحلي العريق للبلاد ويقدم رؤية فريدة لأفق البحرين الذي نرى أنه يعكس جوهر العلاقة بين شركة ’سي بي آر إي‘ والمملكة. ونود أن نتوجه بخالص امتناننا لعملائنا الكرام، ونتطلع قدماً إلى سنوات عديدة أخرى من تقديم الخدمات العقارية في المملكة".

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان عباس الموسوي يعد أحد أكثر الفنانين شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشاد بأسلوب الموسوي الانطباعي المميز ورؤيته الفنية الفريدة لبلده الأم، البحرين.