توافد الآلاف إلى استاد مدينة زايد الرياضية لحضور "القداس التاريخي"

شهد استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي حضوراً جماهيراً كبيراً استعداداً لبدء القداس التاريخي الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بحسب تغريدات على حساب وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، حيث توشحت مدينة زايد الرياضية بوشاح المحبة والسلام لـ" للقداس التاريخي" اليوم الثلاثاء وبمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.
ويمثل القداس البابوي أكبر تجمع في دولة الإمارات حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.
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