"كيدزانيا" تثري معارف الأطفال مع افتتاح مركز الفضاء

أعلنت كيدزانيا، وجهة الألعاب الترفيهية والتعليمية التي تديرها "إعمار للترفيه"، عن إطلاق مركز كيدزانيا للفضاء في تجربة عائلية جديدة ومبتكرة لتعريف الأطفال أكثر على علوم الفضاء وتشجيعهم على استكشاف الكواكب والنجوم بأسلوب تعليمي ممتع.

وتحاكي هذه الوجهة الجديدة في تصميمها مراكز الفضاء الحقيقية بجميع تفاصيلها، وهي مدعومة بالعديد من الأنشطة التي ستأخذ رواد الفضاء الصغار في رحلة ممتعة لاستكشاف عالم الفضاء.

ويضم مركز الفضاء الجديد 4 أقسام رئيسية، أولها عبارة عن مركبة فضائية تصحب الأطفال في رحلة إلى الفضاء لاستكشاف روعة المجرة، ويمكنهم خوض هذه التجربة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي. وبعد التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية، يقوم رواد الفضاء الصغار بمحاكاة افتراضية لعملية السير في الفضاء من خلال الانزلاق على الحبل، كما يستطيعون خوض هذه التجربة أيضاً باستخدام تقنية الواقع الافتراضي. وفي محطة الفضاء الدولية، يعمل الأطفال ضمن فرق لإنشاء عربة فضائية وتجربتها في منطقة اللعب.