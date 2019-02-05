بقيمة 77 مليون درهم.. "أبوظبي للتنمية" يمول مشروع مستشفى العيون في موريشيوس

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم مذكرة تفاهم مع حكومة موريشيوس يقدم بموجبها الصندوق 77 مليون درهم ما يعادل "21 مليون دولار" بهدف دعم القطاع الصحي في موريشيوس، من خلال إنشاء مستشفى تخصصي لأمراض العيون.

ويساهم مشروع مستشفى العيون الذي تبلغ سعته 120 سريراً في توفير الخدمات الطبية الخاصة بعلاج مختلف أمراض العيون لسكان موريشيوس حيث يتمتع المستشفى بوسائل العلاج الحديثة وخدمات التقنية المتطورة.

وقع المذكرة عن جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة موريشيوس سعادة محمد إقبال لاتونا سفير موريشيوس لدى المملكة العربية السعودية، بحضور سعادة خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة شوكت علي سودن نائب الوزير الأول السابق عضو البرلمان ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس.

وقال سعادة محمد سيف السويدي إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم مع حكومة موريشيوس تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، واستكمالاً لدور الصندوق التنموي في موريشيوس، حيث يسعى الصندوق إلى مساعدة الحكومة بتنفيذ برامجها التنموية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان، وذلك في إطار حرص الصندوق على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.

وأضاف سعادته أن اهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بالقطاع الصحي يعكس حرصه على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة لا سيما في مجال القضاء على الأوبئة والأمراض وتوفير الإمدادات الحيوية من الأدوية، إلى جانب توفير الخدمات الصحية الأساسية المناسبة التي ترتقي بحياة الناس وتدعم استقرارهم الاجتماعي.

من جانبه أعرب سعادة محمد إقبال لاتونا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من مساعدات تنموية لموريشيوس، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الصندوق سوف تساهم في مساعدة الحكومة على توفير الخدمات الصحية المتقدمة في البلاد.

وأضاف : "هناك حاجة ماسة لإنشاء مستشفى تخصصي لأمراض العيون، تلبي احتياجات المرضى وقادرة على استيعاب أعداد المراجعين وتوفير خدمات طبية متميزة لهم" .. مؤكداً دور صندوق أبوظبي للتنمية كمؤسسة تنموية عالمية في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشار إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة تبلغ حوالي 42,200 متر مربع لإقامة مشروع مستشفى العيون في منطقة موكا في موريشيوس، حيث يتكون مبنى المستشفى من 4 طوابق، تتضمن مختلف التخصصات، ومزودة بمعدات طبية ذات تقنيات حديثة.