أسبوع الابتكار ينطلق في الشارقة الجمعة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

ينطلق أسبوع الابتكار في الشارقة الجمعة المقبل، ويتضمن 65 مشاركة، و48 ورشة عمل، بمشاركة 34 جهة تعليمية. وقد عقدت اللجنة المنظمة لشهر الابتكار، صباح أمس، في إمارة الشارقة، لقاء تعريفياً مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والمسؤولين الإعلاميين في الدوائر، والجهات المشاركة في أسبوع الابتكار في الإمارة، بهدف الإعلان عن الفعاليات والأنشطة المبتكرة التي سيتم عرضها خلال الأسبوع.

وقال أحمد القصير، رئيس لجنة الإشراف لأسبوع الابتكار في الإمارة: «سيكون أسبوع الابتكار هذا العام في إمارة الشارقة من 8 فبراير إلى 14 فبراير في قاعة المدينة الجامعية في الإمارة».

وقال القصير: «ركزنا خلال الورش على قطاعات التعليم والصحة والاستدامة والتكنولوجيا، لكونها تدخل في جميع وجوانب الحياة، ونتمنى أن تكون المشاركات والفعاليات مميزة، موضحاً أن فعاليات العام الحالي تتضمن نحو 48 ورشة عمل، و65 مشاركة، و5 لقاءات، وجلسات حوارية، و28 مشاركة في قطاع التكنولوجيا، فيما يشارك 34 جهة تعليمية من مدارس وجامعات، و17 جهة اتحادية ومحلية مشاركة، بالإضافة إلى 15 مشاركة من القطاع الخاص».