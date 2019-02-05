جامعة الإمارات تنظم «التسامح لتعزيز بيئة الابتكار»

جمعة النعيمي (العين) نظمت جامعة الإمارات في مقرها بالعين في إطار البرنامج الوطني للتسامح والانفتاح على الآخر، وضمن فعاليات أسبوع الابتكار ندوة بعنوان «التسامح لتعزيز بيئة الابتكار»، وذلك بهدف نشر وربط مفاهيم التسامح والابتكار والدمج بينهما بحضور الدكتور حسن النابودة – عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونوف الجنيبي - الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية من مركز الإمارات لأبحاث السعادة، والدكتور أحمد النجار، رئيس قسم علم النفس، والدكتورة نجوى الحوسني، وكيل كلية التربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، بالإضافة إلى 5 مدارس من المرحلة الثانوية في منطقة العين التعليمية.

وقدمت طالبات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم الدراما في بداية الندوة عرضاً مسرحياً ومشهداً تمثيلياً صامتاً تدور أحداثه عن السعادة والتسامح من خلال أفراد الأسرة، والذي ينعكس أثره على المجتمع، واستعرضت نوف الجنيبي مفاهيم السعادة وقيمة التسامح كقيمة تعني العفو والصفح وفرصة جديدة لخلق مجتمع مترابط، يسعى ويركز على الإنجاز، وهي قيمة غرسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كإحدى الموروثات الإنسانية المتأصلة في أبناء الإمارات، كما تناولت مفهوم السعادة وارتباطه بجودة الحياة، من خلال تعزيز الصحة النفسية والجسدية، والعقلية لتحقيق الشعور الإيجابي، وكيفية التعامل مع الإساءة من خلال التسامح والتركيز على النجاح والإنجاز.

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