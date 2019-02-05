سيف بن زايد: لقاء الأخوّة الإنسانية.. بداية مشرقة بالأمل



قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": أن "لقاء الأخوّة الإنسانية.. بداية مشرقة بالأمل.. يرعاها بحكمته سيدي الشيخ محمد بن زايد.. ويحمل نور التسامح فيها رجلان عظيمان.. قداسة البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب.. ليعلنا من أرض إمارات الخير.. أن قيم التعايش الإنساني تسمو لتوحّد البشرية وتنشر السلام".

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