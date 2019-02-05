بحضور محمد بن زايد.. البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يوقعان على كرة الأولمبياد الخاص التذكارية

وقع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. على "كرة الأولمبياد الخاص التذكارية" بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وذلك بمناسبة استضافة العاصمة أبوظبي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس المقبل.

و قدمت الكرة التذكارية لاعبة الأولمبياد الخاص الشيخة شيخة القاسمي خلال استقبال قداسة البابا فرنسيس لها في مقر إقامته في أبوظبي.

وتمنى البابا فرنسيس و الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. النجاح والتوفيق في إقامة هذه البطولة الإنسانية العالمية ومشاركة أصحاب الهمم فرحتهم وسعادتهم وتقديم أوجه الدعم كافة لهم.

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