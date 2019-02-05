الامارات | 70 ورشة تفاعلية لتشجيع الطلبة على اختيار المسارات التعليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ورشة تفاعلية لتشجيع الطلبة على اختيار المسارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهرجان العلوم يضم عروضاً تفاعلية لتطوير مهارات الأطفال. من المصدر

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن تنظيم 70 ورشة عمل تفاعلية ونشاطاً علمياً ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أبوظبي للعلوم، بهدف إلهام جيل الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا لتشجيع الطلبة على اختيار مسارات تعليمية ومهنية مستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، متوقعة حضور نحو 28 ألف طالب وطالبة للمهرجان من خلال الرحلات المدرسية، إضافة إلى 120 ألف زائر للفعاليات.

وأكد المتحدث الرسمي لمهرجان أبوظبي للعلوم 2019، المهندس سند حميد أحمد، في تصريحات صحافية بمناسبة انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان، أن مهرجان أبوظبي للعلوم يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للدائرة التي تسهم في إعداد أجيال المستقبل، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والعلوم والهندسة والرياضيات في تطوير التعليم وتحفيز الأجيال الناشئة وتقوية شغفهم بالعلوم، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تُشكل استمراراً للنجاحات التي حققتها الدورات الثماني السابقة، وانعكاساً للجهود المتميزة الساعية إلى بناء جيل مبدع ومبتكر يسهم في دعم التوجهات العلمية والتعليمية المبتكرة المستقبلية للدولة.

وتتضمن ورش العمل التي توفرها الدائرة في المهرجان عروضاً تفاعلية تشمل عروض تطور مهارات الأطفال باللعب، والكهربائي الصغير، وأسرار الفضاء، واكتشف جسم الإنسان، وعلوم الانفجارات، وحديقة الديناصورات الجوالة، وعرض العباقرة، وغابة الموسيقى، وكرة البلازما، وملعب الخيال، وتحدي الذراع الهيدروليكية، إضافة إلى عروض آلة دي غراف لتسريحة الشعر المجنونة.